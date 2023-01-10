НАТО и ЕС подписали декларацию о сотрудничестве. Главное

Принуждать Киев к переговорам Запад по-прежнему не спешит

НАТО и ЕС намерены и дальше поддерживать Киев - об этом говорится в декларации о сотрудничестве, которую главы Североатлантического альянса, Еврокомиссии и Евросовета подписали сегодня в Брюсселе. Авторы документа отмечают, что конфликт на Украине подрывает коллективную безопасность, создает благодатную среду для стратегических конкурентов, а также террористических групп. Однако принуждать Киев к переговорам Запад по-прежнему не спешит, все больше снабжая Украину оружием. Хотя как признался генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, запасы ЕС и НАТО уже истощены.

О том, что Пентагон с каждым днем испытывает все больше сложностей с поставками вооружения Украине, разговор в американской прессе идёт давно. The Wall Street Journal рассказывает: больше всего трудностей у военных компаний США связано с отправкой Киеву модульных разведывательно-ударных систем по борьбе с беспилотникам. Снабжение ВСУ системами Vampire пока вынужденно оказалось на паузе. Однако в новый пакет траншей Вашингтон может включить совсем другое оружие - современные бронемашины Stryker. На это намекают аналитики журнала Politico: "По словам представителя Пентагона, "Страйкеры" могут быть частью следующего транша военной помощи Киеву. Администрация Байдена может объявить об очередном пакете уже в конце следующей недели во время заседания Контактной группы по обороне Украины в Германии. Впрочем, окончательное решение еще не принято, и "Страйкеры" могут оказаться лишь в будущих пакетах".

Европа пока молчит. Германия затаилась в надежде, что союзники наконец прекратят свои попытки добиться от Берлина передачи Киеву танков Leopard 2. Отдуваться за весь Бундестаг на Украину отправили министра иностранных дел. Анналена Бербок прогулялась по Харькову, пообещала партнерам всяческую поддержку и некое новое оружие - не уточнив, какое. Правительство Великобритании тоже ничего не обещает и окончательного решения о новых военных траншах не озвучивает.

В попытках угнаться за все растущими аппетитами Киева, поиздержалась вся западная коалиция. Об этом прямым текстом говорит и генеральный секретарь НАТО. Но это не повод в срочном порядке накладывать вето на оружейные поставки. Совсем наоборот.

"Страны-союзницы НАТО и члены Евросоюза, оказывая помощь Украине, действительно истощили собственные запасы. Но все это было правильным решением. Речь идет о безопасности всего региона, поэтому нам необходимо и дальше помогать Киеву", - сказал Столтенберг.

Аккурат сразу после заявления генсека НАТО в западных изданиях появляется информация, что Украина уже закупила снаряды 155-миллиметрового калибра в Пакистане. Еще один аргумент: запасы ЕС настолько истощены, что за ними приходится идти уже непосредственно к союзникам организации, а не искать вооружение у себя. Минобороны Грузии, напротив, заявило, что затребованные Киевом "Буки" отдавать не собираются. Мотивируют грузинские власти это тем, что в 2008 году за зенитные ракетные комплексы Тбилиси заплатил.

Пока Киев продолжает искать оружие, на Западе все громче звучат предложения мирных переговоров. Причём обращаются эксперты в этом вопросе как раз к Вашингтону: "Чтобы прекратить войну на Украине в ближайшее время, Вашингтону придется пойти на прямой разговор с Москвой. И чем раньше это произойдёт - тем лучше. Если администрация Байдена не желает идти на подобный шаг, то, возможно, республиканцам придется избрать иной курс внешней политики - отличный от демократов".

Тем более, что с каждым днем появляется все больше фактов о том, что Украина, оказывается, не так уж сильна в этом конфликте, как об этом заявляют западные политики.

"Хилари Клинтон заявляет, что Украина побеждает. Ей вторит и весь американский медиа-истеблишмент. Любой, кто предполагает обратное, очевидно, работает на русских. Это то, что они неустанно заявляют - чтобы мы с вами думали, что находимся в команде победителей. Можете себе представить, какой шок в эти выходные испытали читатели Washington Post, когда увидели в газете статью Роберта Гейтса и Кондолизы Райс. И Гейтс, и Райс теперь, очевидно, хотят, чтобы вы все узнали: Украина сильно проигрывает. Они пишут, что если США не будут продолжать поддерживать Вооруженные силы и экономику Украины, то эта страна рухнет. А далее Путин вторгнется в Малибу. Подождите, разве это не противоречит всему, что нам так отчаянно внушали до этого?", - задается вопросом журналист Такер Карлсон.

Телеканал CBS сообщил, что в аналитическом центре имени Джо Байдена были найдены некие секретные документы времен его вице-президентства. Впрочем, о содержании источники не сообщают. Теперь разбираться, что они там забыли и как вообще оказались, будет генеральный прокурор Соединенных Штатов. Экс-президент Дональд Трамп возмущён: почему же ФБР до сих пор медлит и не инициирует обыски в резиденциях Байдена? Республиканца ведь как раз обвиняют в незаконном хранении секретных документов.

Александра Сергомасова, Юлия Олейник, "ТВ Центр"

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