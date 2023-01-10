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Сармат и Джавелина: детей на Украине начали называть в честь оружия

19:27
  • вторник
  • 10 января 2023

Статистику опубликовал украинский Минюст

Во втором полугодии 2022 года новорожденные дети на Украине получали не только привычные имена, но и оригинальные, в том числе в честь различных видов оружия. Это следует из данных, которые во вторник, 10 января, представило украинское Министерство юстиции.

В частности, на Украине родился мальчик, которого назвали Искандер — так называется российский тактический ракетный комплекс, который ВС России применяют в спецоперации на Украине.

Еще один ребенок получил имя Сармат, по названию перспективного российского ракетного комплекса наземного шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой, которая способна нести ядерные заряды.

Одну из родившихся на Украине девочек назвали Джавелина — название Javelin носит противотанковый ракетный комплекс производства США.

При этом самыми распространенными мужскими именами во втором полугодии 2022 года на Украине стали Артем, Дмитрий, Иван, Максим, Михаил, Даниил, Владислав, Александр, Андрей.

Девочек чаще всего называли Анна, Анастасия, Вероника, София, Александра, Мария, Виктория, Милана, Соломия, Варвара, Ева, сообщает РИА Новости.

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