Мишустин рассказал о реализации мер соцподдержки

Решение этих задач потребовало значительных расходов

Итоги исполнения федерального бюджета за прошлый год по социальным обязательствам сегодня подвел глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства, передает "ТВ Центр".

Все поставленные задачи в этой сфере выполнены в полном объеме. Была проведена внеплановая индексация неработающим пенсионерам, увеличился прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Были реализованы меры по поддержке семей с детьми. Премьер отметил, что решение таких масштабных задач потребовало значительных расходов. Они превысили 31 триллион рублей. А доходы бюджета составили почти 28 триллионов.

Еще одна тема заседания - новый законопроект об охране лесов от пожаров.

"Курировать процесс будет Федеральное агентство лесного хозяйства, задействуя при необходимости федеральный резерв экстренного реагирования. Это не только сотни опытных пожарных, но и техника, оборудование "Авиалесоохраны". Надо обеспечить их оперативную доставку в пострадавшие субъекты, чтобы как можно раньше приступить к ликвидации огня. Также в документе учитывается специфика лесных территорий, в том числе очаги возгорания, которые находятся в труднодоступной местности. Новое регулирование позволит быстрее привлекать все ресурсы к борьбе с лесными пожарами и, главное, - поможет уберечь людей и их хозяйства от стихии", - указал премьер.

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