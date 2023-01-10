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Бульварный роман: какие скандальные подробности раскрыл принц Гарри

22:25
  • вторник
  • 10 января 2023

Продажи у мемуаров пока не самые грандиозные

Сегодня стартовали продажи автобиографии британского принца Гарри. Это книга под названием "Запасной" - 500 страниц, на которых младший сын короля Карла III льет грязь на родственников и рассказывает о своих нескучных буднях. За эту, как уже назвали критики принцевы мемуары, "писанину" Гарри может получить 20 миллионов долларов. Но только если продажи не подкачают.

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Вопреки ожиданиям эффекта разорвавшейся бомбы от поступления скандальных мемуаров на британские прилавки не случилось. В одних магазинах очереди были, другие - совсем пустовали. Из-за низкого спроса в первый же день продаж торговцам пришлось срезать цену на книгу принца Гарри вдвое.

Причины очевидны. За несколько дней до официального релиза книга неожиданно появилась на прилавках в Испании и, разлетевшись на цитаты в прессе, вызвала.... испанский же стыд. При этом грязь, как ни старался автор, пролилась не столько на британскую корону, сколько на его же собственную голову. В книге зачем-то в подробностях описано, как принц лишился девственности в пабе за питейным заведением с женщиной на 19 лет старше. Как употреблял едва ли не все виды наркотиков в Итоне. Как его супруга Меган Маркл, представляющая себя прогрессивной феминисткой, нахамила Кейт Миддлтон - сказала, что та туповата по причине недавних родов. Наконец, Гарри зачем-то посчитал нужным сообщить, что все Виндзоры мужского пола - обрезаны, а сам он свое достоинство еще и отморозил во время экспедиции на Северный полюс.

В общем, содержание, достойное скорее бульварных романов, но никак не мемуаров королевской особы.

"Помню, как 30 с лишним лет назад Гарри сказал своему брату: "Знаешь, однажды ты станешь королем, а я нет, поэтому могу делать что хочу". Вот он и делает. И ему никто не может дать совет, сказать: "Слушай, может быть, это плохая идея?". Отсюда весь этот позор на его голову. Думаю, он хочет помириться с семьей и вернуться в Великобританию, но шанс на это давно упущен", - сказал Кен Уорф, бывший офицер королевской охраны Дианы, принцессы Уэльской.

Тем более, что, как пишут лондонские таблоиды, принц в своих мемуарах окончательно перешел красную черту. Отца короля он описывает хладнокровным и бессердечным человеком, который даже не обнял сына, сообщая про смерть матери. А когда Гарри только родился, Чарльз якобы так и назвал его - "запасным", предопределив название книги. Брат Уильям - драчун, а вместе с женой Кейт они еще и нацисты, заставившие однажды великовозрастного и, видимо, безвольного Гарри нарядиться на Хэллоуин в гитлеровскую униформу.

Но главное зло в семье - конечно, королева-консорт Камилла. Именно ее принц обвиняет, не приводя ни единого доказательства, в утечках конфиденциальной информации из дворца.

В британской прессе тут же нашли множество нестыковок в рассказах Гарри. Опубликовали, к примеру, архивное видео, где довольные принцы осыпают конфетти своего отца и Камиллу в день их свадьбы. Вспомнили, как герцог Сассекский сам рассказывал, что уступил "своему любимому брату Уильяму" обручальное кольцо их матери, чтобы тот подарил украшение Кейт в честь помолвки.

Пестрят газеты и возмущенными комментариями британских военных, которые рассказ своего сослуживца Гарри о 25-ти убитых на войне афганцах считают предательством. Они-то (по официальной версии) "демократию преподносили в дар", а не людей расстреливали пачками. А принц взял да и раскрыл все карты.

Когда в запрещенном в России движении "Талибан" призвали судить Гарри за преступления против человечности и пообещали отомстить, стало окончательно ясно: ничего, кроме проблем, и очень серьезных, публикация этой книги принцу не сулит. Даже гонорар (по некоторым данным - в 20 миллионов долларов) и тот придется частично потратить на ремонт роскошного поместья в американском Монтесито. Там - прямо в канун релиза мемуаров - произошло масштабное наводнение. Всем жителям, включая герцога и герцогиню Сассекских, предписано эвакуироваться. Британские таблоиды с сарказмом пишут, что это казни египетские обрушились на Меган и Гарри.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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Принц Гарри
Принц Гарри
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