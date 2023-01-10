Бульварный роман: какие скандальные подробности раскрыл принц Гарри

Продажи у мемуаров пока не самые грандиозные

Сегодня стартовали продажи автобиографии британского принца Гарри. Это книга под названием "Запасной" - 500 страниц, на которых младший сын короля Карла III льет грязь на родственников и рассказывает о своих нескучных буднях. За эту, как уже назвали критики принцевы мемуары, "писанину" Гарри может получить 20 миллионов долларов. Но только если продажи не подкачают.

Вопреки ожиданиям эффекта разорвавшейся бомбы от поступления скандальных мемуаров на британские прилавки не случилось. В одних магазинах очереди были, другие - совсем пустовали. Из-за низкого спроса в первый же день продаж торговцам пришлось срезать цену на книгу принца Гарри вдвое.

Причины очевидны. За несколько дней до официального релиза книга неожиданно появилась на прилавках в Испании и, разлетевшись на цитаты в прессе, вызвала.... испанский же стыд. При этом грязь, как ни старался автор, пролилась не столько на британскую корону, сколько на его же собственную голову. В книге зачем-то в подробностях описано, как принц лишился девственности в пабе за питейным заведением с женщиной на 19 лет старше. Как употреблял едва ли не все виды наркотиков в Итоне. Как его супруга Меган Маркл, представляющая себя прогрессивной феминисткой, нахамила Кейт Миддлтон - сказала, что та туповата по причине недавних родов. Наконец, Гарри зачем-то посчитал нужным сообщить, что все Виндзоры мужского пола - обрезаны, а сам он свое достоинство еще и отморозил во время экспедиции на Северный полюс.

В общем, содержание, достойное скорее бульварных романов, но никак не мемуаров королевской особы.

"Помню, как 30 с лишним лет назад Гарри сказал своему брату: "Знаешь, однажды ты станешь королем, а я нет, поэтому могу делать что хочу". Вот он и делает. И ему никто не может дать совет, сказать: "Слушай, может быть, это плохая идея?". Отсюда весь этот позор на его голову. Думаю, он хочет помириться с семьей и вернуться в Великобританию, но шанс на это давно упущен", - сказал Кен Уорф, бывший офицер королевской охраны Дианы, принцессы Уэльской.

Тем более, что, как пишут лондонские таблоиды, принц в своих мемуарах окончательно перешел красную черту. Отца короля он описывает хладнокровным и бессердечным человеком, который даже не обнял сына, сообщая про смерть матери. А когда Гарри только родился, Чарльз якобы так и назвал его - "запасным", предопределив название книги. Брат Уильям - драчун, а вместе с женой Кейт они еще и нацисты, заставившие однажды великовозрастного и, видимо, безвольного Гарри нарядиться на Хэллоуин в гитлеровскую униформу.

Но главное зло в семье - конечно, королева-консорт Камилла. Именно ее принц обвиняет, не приводя ни единого доказательства, в утечках конфиденциальной информации из дворца.

В британской прессе тут же нашли множество нестыковок в рассказах Гарри. Опубликовали, к примеру, архивное видео, где довольные принцы осыпают конфетти своего отца и Камиллу в день их свадьбы. Вспомнили, как герцог Сассекский сам рассказывал, что уступил "своему любимому брату Уильяму" обручальное кольцо их матери, чтобы тот подарил украшение Кейт в честь помолвки.

Пестрят газеты и возмущенными комментариями британских военных, которые рассказ своего сослуживца Гарри о 25-ти убитых на войне афганцах считают предательством. Они-то (по официальной версии) "демократию преподносили в дар", а не людей расстреливали пачками. А принц взял да и раскрыл все карты.

Когда в запрещенном в России движении "Талибан" призвали судить Гарри за преступления против человечности и пообещали отомстить, стало окончательно ясно: ничего, кроме проблем, и очень серьезных, публикация этой книги принцу не сулит. Даже гонорар (по некоторым данным - в 20 миллионов долларов) и тот придется частично потратить на ремонт роскошного поместья в американском Монтесито. Там - прямо в канун релиза мемуаров - произошло масштабное наводнение. Всем жителям, включая герцога и герцогиню Сассекских, предписано эвакуироваться. Британские таблоиды с сарказмом пишут, что это казни египетские обрушились на Меган и Гарри.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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