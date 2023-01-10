ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тридцатилетняя стримерша из Омска стала фигурантом уголовного дела

22:31
  • вторник
  • 10 января 2023

Женщина за плату от зрителей издевалась над ребенком

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении омского блогера за издевательства над несовершеннолетним. Женщина снимала трэш-стримы, в которых за плату от зрителей связывала собственного ребенка и поила его алкоголем. Скандальными эфирами заинтересовались следователи. В ходе проверки выяснилось, что у горе-матери трое детей, старшему из которых всего 7 лет. А сама она неоднократно привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
Блогершу Изумруд проверят после видео с медведем в квартире

Трэш - в прямом эфире. Тридцатилетняя Анастасия из Омска, кажется, и шагу по квартире не могла ступить без видеокамеры. Закурить или выпить в кадре - никаких проблем, показать интимные части тела - тоже не вопрос. Демонстрировала всем и как воспитывает детей. Могла и связать ребенка, если он мешал вести трансляцию, утверждают постоянные подписчики. Им, кстати, если чем-то не устроили блогершу, тоже доставалось.

Пила, впрочем, не только сама, как утверждают подписчики. Предлагала пиво и грудному ребенку. В семье у блогерши - трое детей. Самому младшему - всего семь месяцев. 

"Супруг у нее работает вахтовым методом, а она вот, получается, зарабатывает деньги, работая тик-токером в средствах массовой информации, на донаты, которые перечисляют граждане", - сообщил Виталий Левицкий, заместитель начальника отдела участковых и по делам несовершеннолетних отдела полиции №6 УМВД России по Омску.

Скандальное видео возмутило и главу Следственного комитета России. Сейчас в отношении трэш-стримерши уже возбуждено уголовное дело по статье "неисполнение родительских обязанностей". В ходе расследования предстоит дать и правовую оценку действиям сотрудников социальных служб.

"Как установило расследование, еще с 2021 года семья состояла на профилактическом учете как неблагополучная, женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, однако в декабре прошлого года семья была снята с профилактического учета. По мнению органов следствия - необоснованно", - рассказала Лариса Болдинова, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Омской области.

Следователи уже изъяли телефон, с которого велись стримы в соцсетях, оценили, в каких условиях живет семья. Назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить вред, нанесенный детям.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Стримерша Анастасия из Омска
Стримерша Анастасия из Омска
Стримерша Анастасия из Омска
Стримерша Анастасия из Омска
Стримерша Анастасия из Омска
Стримерша Анастасия из Омска
Стримерша Анастасия из Омска
Стримерша Анастасия из Омска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.