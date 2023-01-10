Тридцатилетняя стримерша из Омска стала фигурантом уголовного дела

Женщина за плату от зрителей издевалась над ребенком

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении омского блогера за издевательства над несовершеннолетним. Женщина снимала трэш-стримы, в которых за плату от зрителей связывала собственного ребенка и поила его алкоголем. Скандальными эфирами заинтересовались следователи. В ходе проверки выяснилось, что у горе-матери трое детей, старшему из которых всего 7 лет. А сама она неоднократно привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Трэш - в прямом эфире. Тридцатилетняя Анастасия из Омска, кажется, и шагу по квартире не могла ступить без видеокамеры. Закурить или выпить в кадре - никаких проблем, показать интимные части тела - тоже не вопрос. Демонстрировала всем и как воспитывает детей. Могла и связать ребенка, если он мешал вести трансляцию, утверждают постоянные подписчики. Им, кстати, если чем-то не устроили блогершу, тоже доставалось.

Пила, впрочем, не только сама, как утверждают подписчики. Предлагала пиво и грудному ребенку. В семье у блогерши - трое детей. Самому младшему - всего семь месяцев.

"Супруг у нее работает вахтовым методом, а она вот, получается, зарабатывает деньги, работая тик-токером в средствах массовой информации, на донаты, которые перечисляют граждане", - сообщил Виталий Левицкий, заместитель начальника отдела участковых и по делам несовершеннолетних отдела полиции №6 УМВД России по Омску.

Скандальное видео возмутило и главу Следственного комитета России. Сейчас в отношении трэш-стримерши уже возбуждено уголовное дело по статье "неисполнение родительских обязанностей". В ходе расследования предстоит дать и правовую оценку действиям сотрудников социальных служб.

"Как установило расследование, еще с 2021 года семья состояла на профилактическом учете как неблагополучная, женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, однако в декабре прошлого года семья была снята с профилактического учета. По мнению органов следствия - необоснованно", - рассказала Лариса Болдинова, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Омской области.

Следователи уже изъяли телефон, с которого велись стримы в соцсетях, оценили, в каких условиях живет семья. Назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить вред, нанесенный детям.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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