В Бахчисарайском парке миниатюр родились двое медвежат

Одного мама-медведица взяла под свою опеку, а от другого отказалась

Еще слепой, но уже не по-детски громкий. Правда, до медвежьего рева пока далеко. Больше похоже на боевой клич или настойчивое требование.

Он появился в рождественскую ночь. Даже глаза еще не открыл. Мир познает на запах - любимый аромат парного молока. Питание по расписанию, практически как у спортсменов, каждые два часа. В меню пока козье молоко, оно питательное и очень похоже на медвежье по своим качествам. А уже через три месяца этот кутенок начнет есть, как настоящий медведь, сырое мясо.

По сути, медвежонка выкармливает коза Марта. Именно ее молоко дают всем новорожденным отказникам парка.

"В зоопарке постоянно идет спор, кто же будет сегодня мамой медведя. Потому что каждые два часа надо словить козу, надоить молочка свежего и прийти покормить медвежонка", - говорит Виктор Жиленко, директор Бахчисарайского парка миниатюр.

Детеныш появился в семье спасенных бурых медведей. Машу три года назад забрали у фотографов с набережной Ялты. Отец семейства Степан - цирковой работник в отставке, сейчас он на заслуженном отдыхе - в зимней спячке. Это их первое потомство, с которым мама не справилась. Всему виной - сбой природных циклов. Зимней погоды нет, температура плюсовая. Маша не смогла уснуть.

"Медведи, когда ложатся на спячку, они рожают их в берлоге. И в течение трех месяцев, до весны, они в берлоге с мамой сосут ее и растут, и уже выходят трехмесячные медвежата", - объяснил Тальят Меджитов, сотрудник Бахчисарайского парка миниатюр.

Этот медвежонок из берлоги выйдет явно раньше. Даже сейчас, немного подкрепившись, он изо всех сил пытается сбежать. Пока по-пластунски, но еще немного - и встанет на лапы.

"В принципе, это и есть, наверное, маленький собаченок, пока он еще маленький. А когда подрастет - будет похож на обезьянку. Потому что медведи очень быстро учатся лазить, и их нельзя оставлять наедине в комнате, потому что тут же все перевернут", - добавляет Жиленко.

Обратно в семью медвежонка не примут. И запах уже не тот, и родительские инстинкты у пары так и не сформировались. Поэтому детеныш будет расти отдельно, а затем его передадут в другой парк. И там уже попробуют подыскать косолапому спутницу.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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