Дипломату посоветовали "восполнить дефицит профессионализма"

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман допустил неприемлемые и возмутительные высказывания в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом говорится в комментарии российского посольства в Будапеште, опубликованном во вторник, 10 января.

Российские дипломаты отреагировали на заявление Прессмана о том, что Путин якобы "цепляется за прошлое", что привело к развязыванию боевых действий на Украине.

Как отмечается в Telegram-канале дипмиссии, "комментарии в отношении личности главы иностранного государства от имени официального представителя США, полномочия которого ограничиваются сферой двусторонних венгеро-американских отношений, являются возмутительным нарушением основ дипломатического протокола и практики".

Посольство России посоветовало Прессману "восполнить дефицит профессионализма в области дипломатии" и для этого ознакомиться с книгой бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, которая так и называется — "Дипломатия".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал очевидным фактом то, что "политика США явно во многом носит провокационный характер, колониальный характер".

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