Защита Сапеги попросит о ее переводе в Россию для отбывания наказания

Россиянка осуждена в Белоруссии

Адвокаты россиянки Софии Сапеги, осужденной в Белоруссии на шесть лет лишения свободы, готовят запрос о ее передаче России для отбывания наказания.

Как рассказал во вторник, 10 января, один из защитников Сапеги Антон Гашинский, соответствующий запрос будет подан в ближайшее время.

Юрист пояснил, что в случае удовлетворения запроса и перевода в Россию Сапега получит возможность обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении ее от отбытия оставшийся части наказания, сообщает ТАСС.

Гражданку России Софию Сапегу задержали 23 мая 2021 года. Гродненский областной суд 6 мая приговорил ее к шести годам лишения свободы. Ее признали виновной в возбуждении социальной вражды и розни, а также в незаконном сборе и распространении персональной информации. 10 января стало известно, что Сапеге отказали в помиловании.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "жалко девчонку", поэтому не исключено, что Сапегу могут передать российской стороне, так как "надо вопрос этот решать".

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