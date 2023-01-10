Россия отвергла обвинения Запада в присваивании ресурсов Африки

Это попытки очернить помощь Москвы африканским странам

Российская сторона отвергает любые голословные измышления западных стран о том, что Москва якобы присваивает себе ресурсы африканского континента. Такое заявление во вторник, 10 января, сделала заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

Дипломат отметила, что страны Запада такими высказываниями "пытаются очернить российскую помощь Мали и другим странам континента". В частности, звучат обвинения в том, что "Россия якобы грабит ресурсы Африки или способствует росту там террористических угроз".

Евстигнеева напомнила, что именно те государства, которые выдают подобные утверждения, сами занимаются присваиванием ресурсов по всему миру, в частности в Африке, сообщает ТАСС.

В декабре 2022 года МИД России призвал Париж воздержаться от неоколониального подхода в Центральноафриканской Республике, подчеркнув, что не стоит нагнетать антироссийскую истерию и указывать африканским партнерам, с кем им нужно дружить и сотрудничать.

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