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Россия отвергла обвинения Запада в присваивании ресурсов Африки

20:20
  • вторник
  • 10 января 2023

Это попытки очернить помощь Москвы африканским странам

Российская сторона отвергает любые голословные измышления западных стран о том, что Москва якобы присваивает себе ресурсы африканского континента. Такое заявление во вторник, 10 января, сделала заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.
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Дипломат отметила, что страны Запада такими высказываниями "пытаются очернить российскую помощь Мали и другим странам континента". В частности, звучат обвинения в том, что "Россия якобы грабит ресурсы Африки или способствует росту там террористических угроз".

Евстигнеева напомнила, что именно те государства, которые выдают подобные утверждения, сами занимаются присваиванием ресурсов по всему миру, в частности в Африке, сообщает ТАСС.

В декабре 2022 года МИД России призвал Париж воздержаться от неоколониального подхода в Центральноафриканской Республике, подчеркнув, что не стоит нагнетать антироссийскую истерию и указывать африканским партнерам, с кем им нужно дружить и сотрудничать.

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