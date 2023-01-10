Байдена обвинили в краже секретных документов

А также - в политике двойных стандартов

Член палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин обвинила президента США Джо Байдена в преступлении.

"Джо Байден украл секретные документы (в бытность вице-президентом - прим. ред.). Это очень серьезное преступление", - написала она в соцсетях.

Как добавила Грин, Минюст США и Национальное управление архивов и документации "не могут просто замять дело".

При этом республиканец Ронни Джексон заявил, что Байден придерживается политики двойных стандартов. По словам Джексона, Байден знал, что хранит в личном офисе секретные документы, а сотрудники из Минюста за то же самое преследовали Дональда Трампа.

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