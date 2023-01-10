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Швеция пообещала Украине артиллерийские установки Archer

20:41
  • вторник
  • 10 января 2023

Запад продолжает накачку Украины оружием

Власти Швеции поставят Украине самоходные артиллерийские установки Archer. Об этом во вторник, 10 января, рассказал шведский министр иностранных дел Тобиас Бильстрём.
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По словам политика, Украине необходимо больше наступательного оружия от Запада, поэтому Швеция должна внести свой вклад.

Бильстрём также заявил, что "вопрос не в том, должны ли мы это отправить, а в том, когда мы это отправим". При этом подробности о сроках поставок Archer и их количестве не приводятся, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить все необходимое ей вооружение, включая продвинутые системы противовоздушной обороны и другие виды современного оружия. С этим согласился генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что "важно обращать внимание на то, какие новые системы мы должны предоставить Украине".

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Артиллерийская система Archer
Артиллерийская система Archer
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