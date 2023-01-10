Швеция пообещала Украине артиллерийские установки Archer

Запад продолжает накачку Украины оружием

Власти Швеции поставят Украине самоходные артиллерийские установки Archer. Об этом во вторник, 10 января, рассказал шведский министр иностранных дел Тобиас Бильстрём.

По словам политика, Украине необходимо больше наступательного оружия от Запада, поэтому Швеция должна внести свой вклад.

Бильстрём также заявил, что "вопрос не в том, должны ли мы это отправить, а в том, когда мы это отправим". При этом подробности о сроках поставок Archer и их количестве не приводятся, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить все необходимое ей вооружение, включая продвинутые системы противовоздушной обороны и другие виды современного оружия. С этим согласился генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что "важно обращать внимание на то, какие новые системы мы должны предоставить Украине".

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