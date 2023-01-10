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Германия выделит Украине еще 40 млн евро

21:00
  • вторник
  • 10 января 2023

Об этом рассказала глава МИД ФРГ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник, 10 января, рассказала, что Берлин планирует выделить дополнительно 40 млн евро на поддержку Украины и не ослаблять усилий в вопросе поставок оружия Киеву.
Белый дом пообещал не сокращать объем средств на помощь Украине

Глава германского МИД заверила, что Берлин будет поддерживать Украину "до тех пор, пока вы в нас будете нуждаться".

Из выделяемых средств половину предполагается направить на помощь, необходимую Украине в зимнее время, в том числе предоставление генераторов.

Вторую половину денег пустят на расширение сети спутникового интернета Starlink. Предполагается финансирование строительства примерно 10 тысяч терминалов по приему сигнала, причем треть из них, по сведениям германских СМИ, будет находиться в распоряжении украинской армии, сообщает ТАСС.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявила, что "было бы лучше, если бы европейские псевдомиротворцы прекратили военную подпитку Киева и сосредоточили свои усилия на более твердой и требовательной работе с президентом Украины Зеленским, который неоднократно озвучивал свое полное неприятие мирного урегулирования конфликта".

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