Президент Азербайджана отверг вероятность новой войны с Арменией

Отношения между Баку и Ереваном обострились из-за ситуации в Нагорном Карабахе

У Азербайджана нет планов начинать новый военный конфликт с Арменией. Такое заявление сделал во вторник, 10 января, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Политик выразил надежду на то, что в наступившем 2023 году боевые столкновения с Арменией не повторятся. По его словам, Баку после окончания войны послал сигналы Еревану, чтобы армянская сторона смирилась со сложившимися после конфликта итогами и непосредственно актом капитуляции.

Алиев подчеркнул, что "фактически" противостояние между странами должно закончиться, однако "Армения и в Карабахе, и в направлении границы не отказалась от своих планов", в связи с чем Баку был вынужден принять меры, сообщает Sputnik Азербайджан.

Ранее Армения обратилась в Международный суд ООН с жалобой на то, что Азербайджан заблокировал Лачинский коридор — единственную дорогу, соединяющую 120 тысяч этнических армян в Нагорном Карабахе с внешним миром. Ереван просит ООН обязать Баку прекратить организацию и поддержку "якобы протестующих", заблокировавших Лачинский коридор.

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