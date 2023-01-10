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Экс-советник главы Пентагона раскрыл тайный план США по Донбассу

21:39
  • вторник
  • 10 января 2023

Вашингтон собирался превратить Донбасс в свой плацдарм, утверждает военный

России удалось сорвать план США по созданию плацдарма в Донбассе и на востоке Украины. Об этом рассказал бывший советник главы американского Министерства обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
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Отставной военный заявил, что в Пентагоне "работали годами, чтобы построить колоссальную армию из ста тысяч человек лишь с одной целью: нанести удар по России и превратить Восточную Украину в платформу".

Однако Москва, наблюдая за действиями Запада на Украине, в конце концов была вынуждена действовать превентивно и нейтрализовать угрозу для российской территории, цитирует заявление Макгрегора РИА Новости.

Ранее сообщалось, что украинское командование разрабатывало планы наступления на российскую территорию – в частности, на города Ростов-на-Дону и Таганрог. Об этом свидетельствуют карты, которые обнаружили военнослужащие ВС России на брошенных украинских позициях под Авдеевкой.

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