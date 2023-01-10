США рассказали о плане обучения ВСУ работе с Patriot

Подготовка начнется через несколько дней

Подготовка украинских военных работе на системах противовоздушной обороны (ПВО) Patriot начнется уже на следующей неделе в Форт-Силл, штат Оклахома. Об этом во вторник, 10 января, рассказал пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.

Представитель Пентагона сообщил, что в Вашингтоне рассчитывают за несколько месяцев ускоренно подготовить до сотни украинских военных применению и обслуживанию комплексов Patriot, первая батарея которых вошла в последний пакет помощи Украине.

В Форт-Силл, где планируют тренировать представителей ВСУ, расположен тренировочный центр, в котором обучаются зенитчики из союзных США стран, сообщает РИА Новости.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко выразил радость в связи с планами поставить Украине ЗРК Patriot, поскольку "это первоклассная противоракетная система, которая даже не обсуждалась".

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