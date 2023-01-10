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Косово примет военные учения НАТО

22:06
  • вторник
  • 10 января 2023

Маневры пройдут в 2023 году, точная дата не названа

Североатлантический альянс проведет военные учения Defender Europe 2023 на территории Косова. Об этом во вторник, 10 января, рассказал министр обороны непризнанного образования Арменд Мехай.
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Политик отметил, что в маневрах будут задействованы более 1,3 тысяч представителей Сил безопасности Косова. Их основными задачами в этих учениях являются повышение оперативной совместимости, проверка возможностей пехоты, возможностей поддержки и оценка медицинской поддержки.

Мехай также рассказал, что группа планирования Сил безопасности Косова вместе с представителями США и других союзников проводит заключительную четырехдневную конференцию по планированию учений в Будапеште, сообщает ТАСС.

В декабре 2022 года, после очередного обострения ситуации в Косове, пять стран НАТО выдвинули ультиматум президенту Сербии Александру Вучичу. Белграду дали сутки на ликвидацию баррикад на севере Косова, пригрозив в противном случае предоставить косовским властям силовую поддержку сил Североатлантического альянса.

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