Косово примет военные учения НАТО

Маневры пройдут в 2023 году, точная дата не названа

Североатлантический альянс проведет военные учения Defender Europe 2023 на территории Косова. Об этом во вторник, 10 января, рассказал министр обороны непризнанного образования Арменд Мехай.

Политик отметил, что в маневрах будут задействованы более 1,3 тысяч представителей Сил безопасности Косова. Их основными задачами в этих учениях являются повышение оперативной совместимости, проверка возможностей пехоты, возможностей поддержки и оценка медицинской поддержки.

Мехай также рассказал, что группа планирования Сил безопасности Косова вместе с представителями США и других союзников проводит заключительную четырехдневную конференцию по планированию учений в Будапеште, сообщает ТАСС.

В декабре 2022 года, после очередного обострения ситуации в Косове, пять стран НАТО выдвинули ультиматум президенту Сербии Александру Вучичу. Белграду дали сутки на ликвидацию баррикад на севере Косова, пригрозив в противном случае предоставить косовским властям силовую поддержку сил Североатлантического альянса.

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