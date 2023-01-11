Сказки кончились: откровения принца Гарри переполошили всю Британию

Тираж его книги обещает быть огромным

Сказки про принцев на белом коне и принцесс, которые закончились! В продажу во вторник вышла книга принца Гарри под названием "Запасной". 415 страниц откровений, обвинений и разоблачений. В онлайн-магазинах продают со скидкой 50 процентов, в Британии книге обещают статус бестселлера года. Больше всего шума, естественно, в Соединённом Королевстве.

В России, где много поклонников сказок про принцев и принцесс, отреагировали с привычным сарказмом, опубликовав ещё до выхода книги якобы, выдержку из этой автобиографии:

"Я вырос в неблагополучной семье. Родители не любили друг друга. Овдовев, отец перестал скрывать связь с другой женщиной. Мой дядя с трудом каждый день удерживал себя от тюрьмы. Жили мы на бабушкины деньги. И только когда её не стало, отец был вынужден выйти на работу".

Фейк чистой вводы, но как верно! Гарри пишет об отце как о человеке бессердечном, именно он назвал своего сына "запасным" - теперь это название книги. Брат Уильям и его жена Кейт просто нацисты, это они, утверждает Гарри, подбили его нарядиться в форму Третьего Рейха на Хэллоуин. Новая жена его отца Камилла - так вообще конченная сплетница, которая постоянно выносит сор из избы. То есть из дворца.

Откровения полились после того, как Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Соединённое Королевство и перебрались на другую сторону Атлантики. Там скандальные новости оплачивают щедро. Интервью у популярной Опры Уинфри прогремело на весь мир и заставило вздрогнуть почитателей королевской семьи. Расизм и тяжелая атмосфера, оказывается, царят в благородном семействе. Возмущенные оппоненты принца и его жены развернули в сети целую кампанию. Утверждали, что на Меган даже птицы гадили, не в силах слушать эту ложь.

Британская пресса со ссылкой на окружение Елизаветы II пишет, что выходки принца Гарри просто доконали королеву и могли стать причиной ее преждевременной смерти! Да какая ему разница! Тиражи будут выше. Говорят, за свои откровения Гарри получил 20 миллионов. И чтобы отбить деньги, издателям нужно продать 2 миллиона экземпляров. Просто бизнес, ничего личного.

Следим за продажами. Даже если в этой книге в действительности всё не так, как на самом деле.

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