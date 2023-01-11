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Новый миропорядок: почему США боятся России и Китая

09:15
  • среда
  • 11 января 2023

Об отношениях Москвы и Пекина порассуждал Сергей Лузянин

Насколько серьёзно сказались на китайской экономике три года санитарных ограничений? Даст ли их отмена импульс росту нашей взаимной торговли? Каких шагов можно ждать со стороны Запада, который открыто признаёт Россию и Китай своими врагами?

Последствия решения Пекина о смягчении антиковидного режима Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин.

"Геополитически Россия и Китай создают обновленный альтернативный миропорядок, который не стыкуется с американским либеральным миропорядком 90-х годов. И вот этот тренд приводит в ужас США и НАТО. Но этот процесс очень длительный", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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