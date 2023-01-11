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Минобороны показало боевую работу ракетных комплексов "Бук-М3"

08:55
  • среда
  • 11 января 2023

Они применяются в зоне СВО

Минобороны опубликовало кадры боевой работы ракетных комплексов "Бук-М3", расчёты которых обеспечивают надёжную защиту от воздушных атак националистов.
Минобороны показало кадры боевой работы танков Т-72

Боевая машина способна развить скорость до 60 километров в час, проходимость у неё как у хорошего внедорожника. ЗРК может обнаружить и уничтожить одновременно до шести объектов противника на расстоянии в 120 километров.

В случае, когда "Бук" работает в паре с зенитно-ракетным комплексом "С-300 В", дальность поражения увеличивается до 200 километров. Не имеющий аналогов в своем классе комплекс эффективно работает в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника, сообщает "ТВ Центр".

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