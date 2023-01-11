Минобороны представило новых героев спецоперации

Они проявили настоящее мужество

В нашем оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества и героизма российских бойцов, защищающих жителей Донбасса.

Сержант Иван Анисимов, действуя в составе расчёта БМП, вступил в бой с украинскими националистами, которые попытались прорвать наши оборонительные рубежи. Прицельным огнём Иван лично уничтожил транспортное средство и большое количество живой силы противника. По итогам боестолкновения неонацисты понесли серьёзные потери и были вынуждены отступить.

Рядовой Ринат Башаров обнаружил в лесополосе диверсантов ВСУ, которые готовили нападение на российскую колонну. Группа Рината внезапно атаковала неонацистов и сковала их действия. Во время боя рядовой Башаров лично уничтожил двоих боевиков. Остальные радикалы бежали, а наша колонна прибыла в заданный район без потерь.

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