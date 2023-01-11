В Калифорнии из-за сильного шторма погибли 17 человек

В штате действует чрезвычайное положение

До 17 увеличилось число жертв непогоды в Калифорнии. Около 200 тысяч жителей штата остаются без электроснабжения, сообщает "ТВ Центр".

Мощный шторм с ливнями и ветром скоростью до 100 километров в час вызвал масштабное наводнение и оползни. Улицы превратились в бурные грязевые реки, множество домов повреждены и разрушены.

Ремонтные бригады восстанавливают многочисленные обрывы на линиях электропередачи. Закрыта крупнейшая автомагистраль западного побережья. А недалеко от города Чатсуорт два автомобиля провалились в огромную яму на дороге, которая образовалась, вероятнее всего, из-за размыва грунта.

С начала недели в штате действует чрезвычайное положение. По данным метеослужбы, сегодня на север Калифорнии может обрушиться еще один мощный шторм.

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