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Российские силы взяли под контроль центр Соледара

08:29
  • среда
  • 11 января 2023

ВСУ несут серьезные потери

Центр города Соледара в Донецкой народной республике взят под контроль российскими силами. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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"По последней информации, центр Соледара находится под контролем подразделения "Вагнера", и здесь ребята закрепились с одной стороны и другой. Они уже эффективно продвигаются", — заявил Пушилин в эфире "Первого канала".

Ранее сообщалось о массовом бегстве военных ВСУ из Соледара. Пушилин, в свою очередь, отметил, что украинские войска в боях несут серьезные потери, но продолжают сопротивление. По его словам, мотивация российских бойцов находится на более высоком уровне, вследствие чего они добиваются успехов.

10 января стало известно о гибели командовавшего обороной огневых позиций в Соледаре полковник Госпогранслужбы Украины Юрий Юрчик.  В офисе Зеленского признавали, что украинские войска в боях за этот город несут серьезные потери, передает РИА Новости.

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