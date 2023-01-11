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Артиллеристы ВС России уничтожили батарею польских минометов в зоне СВО

08:45
  • среда
  • 11 января 2023

Это произошло в районе населенного пункта Червоная Диброва

Российские артиллеристы успешно ведут контрбатарейную борьбу в Луганской народной республике. Они уничтожили расчеты ВСУ, применявшие для обстрелов 120-миллиметровые минометы польского производства. Эти орудия стреляют бесшумными минами.

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"Это полька была, работает по нам, нас срисовали", — прокомментировал корреспонденту РИА Новости близкий разрыв мины военнослужащий с позывным "Слон".

Бой шел в районе населенного пункта Червоная Диброва, в зоне ответственности Западного военного округа. Военнослужащие ВС России определили направление стрельбы противника, вычислили расстояние до миномета и передали координаты артиллеристам. Украинские расчеты поразили из гаубицы калибра 152 миллиметра.

Ранее стало известно, что центр Соледара в ДНР взят под контроль российскими силами. ВСУ несут в боях за город огромные потери.

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