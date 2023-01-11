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Власти Красноярска запретили крещенские купания

09:17
  • среда
  • 11 января 2023

Причина - ситуация с ОРВИ и гриппом

Традиционных крещенских купаний в Красноярске не будет. Власти приняли такое решение на совещании с участием специалистов департамента общественной безопасности, полиции, ГИБДД и Красноярской епархии.

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Эпидемический порог в Красноярском крае превышен на 61,5%. По данным регионального главка Роспотребнадзора, на прошедшей неделе гриппом и ОРВИ заболели почти 13 тысяч жителей края. По этой причине в администрации краевого центра решили не обустраивать крещенские купели.

"В этом году обустроенных и освященных купелей не будет ни на Базаихе, ни на Енисее, ни на Каче. Связано это с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Однако у православных горожан будет возможность посетить храмы и набрать святой крещенской воды", - приводит сообщение пресс-службы мэрии РИА Новости.

Утром 18 января во всех храмах Красноярска пройдут литургии Крещенского сочельника. По окончании служб начнется освящение и раздача святой воды, это продолжится и в сам праздник Крещения - 19 января.

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