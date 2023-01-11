Что сейчас происходит в Соледаре: кадры "ТВ Центра"

Продолжается зачистка кварталов от остатков ВСУ

Российские войска прорвали оборону ВСУ и заняли центр Соледара. В среду бойцы спецназа освобождают улицы от оставшихся подразделений противника. Город окружён. По разным оценкам, там находятся от 300 до 600 боевиков. Другие украинские формирования бросили позиции.

Дом отбит. Теперь главное зачистить двор и подвалы. Закрепиться. Подтянуть боекомплект. Прикрыть группу, которая берет штурмом соседнюю постройку. И приготовиться к новому броску. Эта уже проверенная тактика российского спецназа позволила взять под огневой контроль практически весь Соледар и его окрестности.

Спецназ занял центр. Захватил главный опорный пункт радикалов в этом районе – городскую администрацию. Сейчас идет зачистка кварталов от остатков ВСУ. По сути, Соледар в полном окружении. В "огненном" котле оказались примерно 400 боевиков. Им поставлен ультиматум. Или капитуляция или ликвидация. Время на раздумья до полуночи.

Только за первую декаду января в городе радикалы потеряли до 1000 человек убитыми и ранеными. А всего - более 14 батальонов. Боевой дух упал настолько, что идти в атаку отказались офицеры и сержанты элитных подразделений. Центра специального назначения "Запад" и 8-го полка сил специальных операций.

Основная трасса, по которой ВСУ перебрасывали в Соледар бронетехнику и резервы, сегодня отрезана российской артиллерией и танками.

Соледар – главная точка всего Восточного фронта. И важнейший логистический и стратегический объект. Под землей – километры шахт. Эта система галерей на глубине от 80 до 100 метров позволяла боевикам скрытно перемещаться. И даже прятать под толщей грунта танки и БМП. Впрочем, удержать позиции ВСУ уже не могут. И это не тактический маневр или уловка. А явные признаки общего провала всей линии обороны между Артемовском и Соледаром.

Российские подразделения наступают с таким упорством, что не исключено: через неделю-другую Киев будет вынужден сдать и Артемовск. Согласие Зеленского уже не очень интересует даже украинских военных. Участь города в любом случае предрешена.

Опорные пункты, блиндажи, технику националистов российские военные уничтожают высокоточными боеприпасами нового поколения. Последние разработки оборонки уже на фронте. Вот эти кадры. Прямые попадания. От машин и укрытий остались одни обломки.

Впрочем, на фронте между Артемовском и Соледаром ВСУ нечего противопоставить российским войскам не только на земле, но и в воздухе. Мало кто заметил одну деталь – наши ПВО практически целиком блокировали пространство над этим участком. Например, Киев за последние месяцы так и не смог эффективно использовать комплексы "Точка – У". Подавляющее большинство ракет сбито.

В небе над позициями российских войск давно не появляются ударные дроны "Байрактар". Причина элементарна. Почти все уничтожены. В том числе комплексами "Бук". Они и сейчас на дежурстве. Опасаясь потерять последние иностранные беспилотники, ВСУ использует оставшиеся "Байрактары" только для разведки. И то лишь с большого расстояния и не приближаясь к передовой.

Объекты российской группировки благодаря подразделениям ПВО и боевой авиации оказались практически недоступны для украинских самолетов, вертолетов. И даже американских ракет типа "HARM". А то, что русские умудрятся применять радары "Буков" для контрбатарейной борьбы, и вовсе стало для иностранцев полной неожиданностью.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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