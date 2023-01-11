Страны Европы задерживают поставки военной техники на Украину

У кризиса на Украине нет военного решения, считает депутат Европарламента

Обучение киевских военных работе с системами "Пэтриот" в штате Оклахома подтверждает участие Вашингтона в конфликте на Украине. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Дипломат подчеркнул опасность подобных решений Белого дома. И отметил, что позиция Москвы находит отклик в западном обществе. Европейские страны под разными предлогами задерживают поставки техники на Украину.

Оклахома. База армии США Форт Силл. Место притяжения американских журналистов. Ведь именно сюда уже на следующей неделе должны доставить первую партию украинских солдат, которых Пентагон собирается обучить правилам боя на американских "Пэтриотах".

На вопрос журналистов, уверенных, что обычно обучение работе с "Пэтриот" длится около года, в Пентагоне ответили - в случае с Украиной все будет иначе. Освоение этого вооружения будет вестись по ускоренной программе. Передача оружия и обучение бойцов ВСУ работе на нем, считают в российском посольстве в США, окончательно подтверждает факт участия Вашингтона в украинском конфликте.

"Решение военного ведомства США организовать курс обучения на базе Fort Sill в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева", - заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Но аппетиты Киева растут. Впрочем, европейские страны, так яро выразившие желание поддержать инициативу США с поставками нового вооружения, вдруг начали тянуть время. Итальянская помощь – а именно системы противотанковой обороны - задерживается из-за технических проблем. Испании на поставку вооружения запрет наложила страна-производитель Швейцария, до сих пор сохранявшая нейтралитет в этом вопросе. Пока же обещают помогать лишь в вопросе украинских беженцев и госпиталями. Финляндия и вовсе пока что не приняла решение о поставках Киеву танков, ждет решений от Германии и других крупных стран. Резину тянет и Великобритания.

"Государственные финансы Великобритании в крайне сложном состоянии. Наши недавние попытки использовать военную мощь за рубежом, в Ираке и Афганистане, потерпели унизительные неудачи. Все западноевропейские демократии проявляют безответственность, принимая как должное поддержку, которую президент Байден оказал Украине", - пишут СМИ.

Святой человек, считают украинские активисты. И создали петицию, где призывают церковь причислить Байдена к лику святых за помощь, которую он оказывает Украине в борьбе с нерадивыми соседями. Правда, пока эта инициатива не прошла и первый этап, не набрала нужное количество голосов. Возможно, в этот раз не так активно голосовали бойцы ВСУ, которые вынуждены воевать на том, что им посылают США.

Объем военной помощи Запада Украине с начала специальной военной операции составил более 48 миллиардов долларов – и это цифры, озвученные официально, пишет агентство ТАСС. Это всего на 5 процентов меньше оборонного бюджета России за прошлый год. В Европарламенте возмутились такими расходами. Эти средства могли пойти на решение проблем собственных граждан.

"У кризиса на Украине нет военного решения, и политика наводнения Украины оружием — это безумие, если мы хотим сражаться с Россией до последнего украинца, а тем временем заставлять страдать собственный народ, просто чтобы поддержать США и прокси-войну НАТО. Нам пора с этим смириться", - заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

О том, что пора бы сократить траты на Украину вместо общего сокращения военных расходов, задумались уже и конгрессе США. И если это все-таки произойдет, считают эксперты, это станет дурным примером для остального коллективного Запада. А, как известно, дурной пример заразителен.

Елена Макарова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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