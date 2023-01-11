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В Челябинске десятки жителей заразились гепатитом А после посещения кафе

11:54
  • среда
  • 11 января 2023

Проводится проверка

В Челябинске выясняют обстоятельства массового распространения гепатита А. В период новогодних праздников в городскую больницу с опасными симптомами поступили около 20 человек. Ранее они посещали местные заведения общепита. Роспотребнадзор и Следственный комитет организовали проверку.

Пытаясь самостоятельно справиться с симптомами тяжелейшего отравления, Екатерина Половинкина провела дома все январские праздники. Но лучше не становилось. В ночь перед Рождеством на скорой девушку госпитализировали.

Как и почти у двух десятков других пациентов, оказавшихся в областной больнице на праздниках со схожими жалобами, анализы крови выявили у Екатерины острое инфекционное заболевание печени гепатит А. Оно же желтуха. Оно же болезнь грязных рук, источником которой, как вскоре выяснилось, стало популярное в центре города кафе восточной кухни. Ксения Мельникова работает от него неподалеку и накануне выходных ходила туда обедать с коллегами. Теперь вместе они лежат в соседних палатах всё с тем же диагнозом.

Владельца кафе уже допросили. В массовом заражении посетителей он винит новую сотрудницу. На работу в заведение, по его словам, она устроилась посудомойкой накануне праздников, предъявив при этом все необходимые справки. На этот счет однако у представителей Роспотребнадзора, проводивших проверку общепита, возникли сомнения.  

По неподтвержденным данным, число заразившихся желтухой после обеда в злосчастном кафе уже порядка 30 человек. Анализы на гепатит А взяли также у сотрудников в обоих пунктах питания, и у тех, кто с ними контактировал. 

Работа общепита сейчас приостановлена. Проводится уборка помещения, на дверях табличка "Санитарный день". С коллективным иском потерпевшие планируют обратиться за возмещением в суд.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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