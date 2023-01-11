Новые температурные рекорды ожидаются в Сибири и Дальнем Востоке

Сложные погодные условия приводят к поломкам на теплотрассах

Период аномально холодной погоды в столичном регионе подходит к концу. Уже в среду в Москве и области температура приблизится к своей климатической норме.

А вот жителям Сибири и Дальнего Востока расслабляться пока рано. Там, наоборот, ждут новых рекордов со знаком минус. На севере Якутии столбики термометров опустились ниже 60 градусов. В таких экстремальных условиях сдается даже тяжелая техника. Колеса грузовиков буквально трещат по швам.

Не справляются и инженерные коммуникации. Из-за прорыва на теплотрассе режим повышенной готовности введен в одном из районов Ханты-Мансийского автономного округа. В Мегионе в 40-градусный мороз без отопления остались несколько жилых многоэтажек. Ведутся восстановительные работы.

Сложные погодные условия и на юге европейской части страны. Из-за сильной метели и гололедицы ограничено движение по федеральной трассе "Минеральные воды - Кисловодск" в Ставропольском крае. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок по данному маршруту.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"