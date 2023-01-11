ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новые температурные рекорды ожидаются в Сибири и Дальнем Востоке

14:46
  • среда
  • 11 января 2023

Сложные погодные условия приводят к поломкам на теплотрассах

Период аномально холодной погоды в столичном регионе подходит к концу. Уже в среду в Москве и области температура приблизится к своей климатической норме.

А вот жителям Сибири и Дальнего Востока расслабляться пока рано. Там, наоборот, ждут новых рекордов со знаком минус. На севере Якутии столбики термометров опустились ниже 60 градусов. В таких экстремальных условиях сдается даже тяжелая техника. Колеса грузовиков буквально трещат по швам.

Не справляются и инженерные коммуникации. Из-за прорыва на теплотрассе режим повышенной готовности введен в одном из районов Ханты-Мансийского автономного округа. В Мегионе в 40-градусный мороз без отопления остались несколько жилых многоэтажек. Ведутся восстановительные работы.

Сложные погодные условия и на юге европейской части страны. Из-за сильной метели и гололедицы ограничено движение по федеральной трассе "Минеральные воды - Кисловодск" в Ставропольском крае. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок по данному маршруту.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Морозная погода
Морозная погода
Морозная погода в Москве
Морозная погода в Москве
Морозная погода
Морозная погода
Морозная погода в Москве
Морозная погода в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.