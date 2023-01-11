Ожидается новый шторм

Число жертв масштабного наводнения в Калифорнии в среду увеличилось до 17. В штате объявлена чрезвычайная ситуация. Улицы и дороги затоплены, дома повреждены или разрушены. Ремонтные бригады восстанавливают многочисленные обрывы на линиях электропередачи. 200 тысяч жителей остаются без света.

Яма глубиной почти 5 метров - на дороге в пригороде Лос-Анджелеса. Размытый грунт обвалился, когда по трассе ехали машины. Два автомобиля вместе с водителями и пассажирами рухнули вниз. Двое выбрались сами, ещё двоих пришлось вызволять спасателям. Операция затянулась до темноты.

Калифорния сейчас одна сплошная зона бедствия. В штате с населением чуть меньше 40 миллионов человек объявлена чрезвычайная ситуация. Ливни с градом и ураганным ветром, грязевые потоки, камнепады не прекращаются с прошлой недели.

Список жертв постоянно растёт. В нём уже около 20 фамилий. Разрушены дома, затоплены дороги, оборваны линии электропередачи. 200 тысяч американцев до сих пор остаются без света. По улицам можно передвигаться разве что на лодках. В городе Вентура уровень воды в реке достиг рекордных восьми метров. Бурный поток чуть не смыл трейлеры вместе с людьми.

Самый фешенебельный район западного побережья - городок Монтесито в окрестностях Санта-Барбары - подлежит эвакуации. Там живут 10 тысяч человек, в том числе знаменитости - принц Гарри с женой Меган Маркл, телеведущая Опра Уинфри и другие. Калифорния готовится к новому удару стихии. Сегодня на север штата обрушится новый шторм.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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