Собянин открыл третий участок магистрали "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе"

Транспортная нагрузка на вылетные магистрали снизится

Строительство одного из крупнейших дорожных проектов Москвы, дублера МКАД, трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе - завершено более чем наполовину. Об этом сегодня заявил Сергей Собянин, открывая движение по третьему участку магистрали - от Боровского до Киевского шоссе.

Как подчеркнул мэр, все работы на данном отрезке были выполнены с опережением графика на год. Менее чем за пару лет на западе мегаполиса строители возвели 7 километров новых дорог, с эстакадами и тоннелями. С запуском движения в несколько раз снизится транспортная нагрузка на вылетные магистрали.

@Ранее мы запустили участок от Калужки до Киевки. Сегодня запускаем от Киевки до Боровского шоссе. В ближайшие годы будет построен участок, соединяющий эту трассу с Юго-Восточной хордой, Бутово и Варшавкой. Дорога готова. Участок готов к запуску", - заявил Собянин.

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