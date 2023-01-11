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Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Арсения Шангарева

10:54
  • среда
  • 11 января 2023

Мальчик борется с тяжёлым заболеванием

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 4-летнего Арсения Шангарёва. Его историю мы рассказывали накануне.

Мальчик борется с тяжёлым онкологическим заболеванием - острым лимфобластным лейкозом. Он перенёс курс химиотерапии, но возникли осложнения. Чтобы победить недуг, Арсению необходима дорогостоящая иммунотерапия. Лечение надо начать как можно скорее. И благодаря вам у семьи есть деньги. Всю необходимую сумму собрали.

Но у фонда много других подопечных, которым нужна поддержка. Помочь просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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