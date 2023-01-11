В Приморье спасли двух детенышей дальневосточного леопарда

Они могли погибнуть от холода

Двух полуторамесячных детёнышей дальневосточного леопарда спасли на дороге в Приморье. Котята отбились от матери и могли погибнуть от холода или под колёсами машин. Животные научились ходить совсем недавно и огромные сугробы для них - непреодолимое препятствие. Сотрудники нацпарка "Земля леопарда" изъяли хищников из дикой природы и передали в центр реабилитации.

Эти пятнистые малыши, кажется, еще немного напуганы: только недавно они были в дикой природе, а теперь в реабилитационном центре. Еще и с человеком пришлось познакомиться.

Двух котят обнаружили на дороге рядом с нацпарком "Земля леопарда". Им всего лишь полтора месяца. Совсем недавно они научились ходить. В таком возрасте они должны быть с мамой. Но ее рядом не было.

Специалисты подозревают, что это первое потомство самки. Предположительно, она решила впервые вывести котят из логова, показать им, что такое добыча и накормить мясом. Но путь проходил через автомобильную трассу. Самка перебежала, а малыши не смогли выбраться из высоких снежных сугробов.

Некоторое время специалисты просто наблюдали за котятами в надежде, что самка вернется. Этого не произошло. И одиноких замерзающих животных решили забрать. Иначе они бы погибли.

"Это уникальный случай, специалисты впервые сталкиваются с возможностью изучать таких маленьких котят. Потому что таких маленьких не было. Поэтому приходится первый раз их выхаживать", - рассказала Марина Сырица, начальник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда".

В центре реабилитации котят направили на медицинский осмотр. В отличие от взрослых животных, им не стали давать наркоз. Подобрать дозировку для такого возраста очень сложно. Но маленькие леопарды стойко перенесли все процедуры.

У животных взяли кровь, провели замеры, сделали рентген. Травм не обнаружено. Каждый котенок весит три килограмма. Конечно же, определили пол, это два самца. Важно, что они ведут себя как настоящие хищники, рычат и опасаются человека.

Первое время животные были на особом рационе. Материнское молоко заменили на специальную смесь, разработанную ветеринарами. Постепенно аппетит у хищников улучшился и им расширили рацион. Сейчас двух братьев поселили в карантинный бокс. Контакт с человеком максимально ограничен. За поведением специалисты наблюдают удаленно, по камерам.

Предположительно, через несколько недель котята переедут в вольер побольше. Смогут ли они вернуться в дикую природу, специалисты решат чуть позже. Ближайшие полтора года леопарды проведут в центре реабилитации.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр", Приморский край.

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