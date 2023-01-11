Половина пассажиров московского транспорта осуждает безбилетников

Осуждают безбилетников чаще всего люди старшего возраста
Около половины пассажиров общественного транспорта Москвы с осуждением относится к безбилетникам. Таковы данные опроса, который проводил столичный Дептранс в декабре прошлого года. Осуждают безбилетников чаще всего люди старшего возраста.
Пассажиров также спросили, какие меры они считают самыми эффективными в борьбе с неоплаченным проездом. Так, 48% опрошенных считают самым эффективным средством усиление контроля в транспорте. 18% респондентов высказались за повышение штрафов за безбилетный проезд.
89% пассажиров отметили удобство и довольны количеством способов оплаты проезда.
В исследовании приняли участие более 6 тысяч человек, из них 3 тысячи поделились своими предложениями.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"