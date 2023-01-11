Половина пассажиров московского транспорта осуждает безбилетников

Осуждают безбилетников чаще всего люди старшего возраста

Около половины пассажиров общественного транспорта Москвы с осуждением относится к безбилетникам. Таковы данные опроса, который проводил столичный Дептранс в декабре прошлого года. Осуждают безбилетников чаще всего люди старшего возраста.

Пассажиров также спросили, какие меры они считают самыми эффективными в борьбе с неоплаченным проездом. Так, 48% опрошенных считают самым эффективным средством усиление контроля в транспорте. 18% респондентов высказались за повышение штрафов за безбилетный проезд.

89% пассажиров отметили удобство и довольны количеством способов оплаты проезда.

В исследовании приняли участие более 6 тысяч человек, из них 3 тысячи поделились своими предложениями.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"