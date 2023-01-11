"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и области

В столице - гололедица

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области. В столичном регионе – гололедица.

"Москва. Прочие опасности, гололедица. Период предупреждения до 12:00 четверга, 12 января", — передает Гидрометцентр России. Такое же предупреждение опубликовано для жителей Подмосковья.

11 января в Москве и области в столичном регионе облачно, снег с метелью. Температура воздуха - минус 8-10 градусов. 12 января потеплеет до минус 5-7 градусов.

Ранее сообщалось, что к 15 января температура воздуха повысится. Синоптики прогнозируют потепление до нуля градусов. На Крещение также морозов не ожидают.

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