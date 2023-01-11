Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР

Начался переломный момент

Взятие Соледара в ДНР открывает путь к полному освобождению республики.

Об этом в среду, 11 января, заявил врио главы республики Денис Пушилин. Освобождение Соледара кратно увеличивает возможности для освобождения Артемовска и Северска.

"Это ведет, во-первых, к очередному крушению символов непобедимости, которые раздувались украинской пропагандой. Второе - это долгожданных выход на плацдарм cлавянского и краматорского направлений. Это на самом деле подготовка переломного момента к освобождению всей Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Освобождение Соледара, Артемовска и Северска позволит разрушить линию украинского фронта в ДНР. Марьинка в ДНР практически под контролем российских Вооруженных сил, но противник закрепился на окраинах, добавил Пушилин.

Накануне вечером стало известно, что бойцы группы "Вагнер" взяли под контроль Соледар. По словам основателя ЧВК Евгения Пригожина, "в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои".

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