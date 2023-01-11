Зеленский пообещал не начинать Третью мировую войну

Украинский лидер обратился к участникам церемонии награждения "Золотым глобусом"

Третьей мировой войны не будет, пообещал Владимир Зеленский участникам церемонии вручения наград "Золотой глобус". Украинский лидер выступил с видеообращением на мероприятии ассоциации иностранной прессы Голливуда.

"Первая мировая война забрала миллионы жизней. Вторая мировая война забрала десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет", - заявил Зеленский.

Церемонию вручения награды, которая прошла в Лос-Анджелесе, транслировал телеканал NBC. Украинского лидера представил Шон Пенн. Американский актер и режиссер встречался с Зеленским в Киеве в ноябре прошлого года.

В Москве неоднократно подчеркивали, что мир балансирует на грани третьей мировой войны и ядерной катастрофы из-за политики стран НАТО. При этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял: Россия будет делать все, чтобы этого не допустить.

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