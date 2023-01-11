Россиян предупредили о задержках поставок лекарств в аптеки

Проблема скоро решится

Росздравнадзор предупредил о временных задержках в доставке лекарств в аптеки из-за высокого спроса и логистических проблем.

Все необходимые меры для решения этой проблемы уже принимаются, сообщили в среду в ведомстве.

В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки", - говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В Росздравнадзоре подчеркнули, что дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"