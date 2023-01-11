Преступник с ножом ранил шесть человек на Северном вокзале Парижа

Полиции пришлось применить оружие

Вооруженный ножом преступник напал на людей на Северном вокзале Парижа. Ранения получили по меньшей мере шесть человек, в их числе сотрудник пограничной полиции.

Сотрудникам полиции для задержания злоумышленника пришлось применить огнестрельное оружие. Подозреваемый получил ранение, его задержали и эвакуировали с места преступления, передает телеканал BFMTV.

"Сегодня утром неизвестный ранил нескольких человек на Северном вокзале. Он был быстро нейтрализован. Спасибо правоохранительным органам за их эффективную и смелую реакцию", - написал в Twitter глава МВД Франции Джеральд Дарманин.

Отправление и прибытие поездов на Северном вокзале приостановлено. На месте работают эксперты, они выясняют обстоятельства инцидента и мотивы нападавшего.

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