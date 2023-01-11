Independent: Киев не сможет отвоевать территории без тяжелой техники

Нужны танки и БТР

Киев не сможет перейти в наступление и отвоевать территории, находящиеся под контролем России, без увеличения боевой мощи.

Украине нужны танки и другая тяжелая техника, пишет британская газета Independent со ссылкой на западных чиновников.

"Одним из элементов, которого украинцам не хватает с точки зрения возможностей, является наличие достаточного количества основных боевых танков и бронетранспортеров для поддержки маневренных наступательных операций", - говорится в статье.

Украине для победы нужен перевес, так как в настоящий момент соотношение сил между русскими и украинцами слишком точно сбалансировано.

"Что-то должно вывести из этого тупика, особенно если украинцы хотят отвоевать территорию и перейти в наступление. Основные боевые танки и БТР являются частью этого", - приводит издание слова чиновника.

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