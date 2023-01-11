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Роспотребнадзор отказался вводить ограничения из-за коронавируса в Китае

11:28
  • среда
  • 11 января 2023

Ситуация не требует особых мер

Специальные ограничения из-за осложнившейся ситуации с ковидом в Китае вводить не требуется, заявили в Роспотребнадзоре. Существующих мер достаточно, считает представитель ведомства Марина Шарабакина.

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"Пока не требуется особых мер. Это все зависит от автоматизированной системы контроля, которая нам помогает организовать те мероприятия, которые не позволят осложнить ситуацию в России", - сказала Шарабакина в эфире телеканала "Россия 24".

Представитель Роспотребнадзора отметила, что сложная эпидситуация с коронавирусом сейчас отмечается в нескольких странах, в том числе Китае. Однако принятые ведомством меры позволяют не препятствовать сложившимся торгово-экономическим отношениям России и КНР.

На фоне новой волны COVID-19 некоторые страны – в том числе США, Великобритания, Индия и Япония - объявили о введении ограничений в отношении путешественников из Китая. В частности, от прибывающих из КНР требуют предъявлять отрицательный тест на COVID-19, передает "Интерфакс".

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