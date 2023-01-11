Роспотребнадзор отказался вводить ограничения из-за коронавируса в Китае

Ситуация не требует особых мер

Специальные ограничения из-за осложнившейся ситуации с ковидом в Китае вводить не требуется, заявили в Роспотребнадзоре. Существующих мер достаточно, считает представитель ведомства Марина Шарабакина.

"Пока не требуется особых мер. Это все зависит от автоматизированной системы контроля, которая нам помогает организовать те мероприятия, которые не позволят осложнить ситуацию в России", - сказала Шарабакина в эфире телеканала "Россия 24".

Представитель Роспотребнадзора отметила, что сложная эпидситуация с коронавирусом сейчас отмечается в нескольких странах, в том числе Китае. Однако принятые ведомством меры позволяют не препятствовать сложившимся торгово-экономическим отношениям России и КНР.

На фоне новой волны COVID-19 некоторые страны – в том числе США, Великобритания, Индия и Япония - объявили о введении ограничений в отношении путешественников из Китая. В частности, от прибывающих из КНР требуют предъявлять отрицательный тест на COVID-19, передает "Интерфакс".

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