ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России с коронавирусом госпитализировали 900 человек

11:35
  • среда
  • 11 января 2023

Скончались 46 пациентов

За сутки в России госпитализированы 900 заболевших коронавирусом. Об этом в среду, 11 января, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксирован 4201 новый случай заражения. Выздоровели за сутки 5122 человека, скончались 46 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1678 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 125. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 335 человек, в Московской области – 158.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21836969 случаев заболевания, зарегистрировано 394214 летальных исхода.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Госпиталь для пациентов с коронавирусом
Госпиталь для пациентов с коронавирусом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.