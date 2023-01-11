В России с коронавирусом госпитализировали 900 человек

Скончались 46 пациентов

За сутки в России госпитализированы 900 заболевших коронавирусом. Об этом в среду, 11 января, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксирован 4201 новый случай заражения. Выздоровели за сутки 5122 человека, скончались 46 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1678 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 125. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 335 человек, в Московской области – 158.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21836969 случаев заболевания, зарегистрировано 394214 летальных исхода.

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