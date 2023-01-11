Спортсменкой года в России признали Камилу Валиеву

Немного отстали от фигуристки лыжник Большунов и хоккеист Овечкин

Главным спортсменом 2022 года россияне считают чемпионку России и Европы по фигурному катанию Камилу Валиеву. Ее имя назвали 7% участников опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.

"Далее следуют лыжник Александр Большунов (5%) и хоккеист Александр Овечкин (4%)", - приводятся результаты опроса на сайте ВЦИОМ.

Призеров Олимпийских игр в одиночном фигурном катании Анну Щербакову и Александру Трусову считают главными спортсменами 2% опрошенных.

Социологи отмечают, что в ответах россиян отмечается некоторый перекос в пользу фигуристов. По данным ВЦИОМ, в общей сложности бывших и действующих чемпионов в этом виде спорта назвали 14% респондентов.

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