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"Союз МС-22" вернется на Землю без экипажа

12:21
  • среда
  • 11 января 2023

Космонавты и астронавт вернутся на Землю на "Союзе МС-23"

Корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором спустится на Землю в беспилотном режиме.
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Об этом в среду, 11 января, сообщил журналистам глава Роскосмоса Юрий Борисов по итогам заседания Госкомиссии. Были проведены тесты системы управления движением, навигации корабля и математическое моделирование тепловых процессов при выполнении спуска с орбиты.

"С учетом анализа состояния корабля, тепловых расчетов и технической документации сделан вывод, что корабль "Союз МС-22" должен спускаться в беспилотном варианте", - отметил он.

Полет космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио продлевается, они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-23".

Внешняя обшивка пилотируемого корабля "Союз МС-22" была повреждена в середине декабря, после обнаружения утечки было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности.

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