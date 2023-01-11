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Кремль назвал уткой сообщения о запрете на выезд мужчин из России

12:33
  • среда
  • 11 января 2023

О существовании такого запрета сообщили украинские СМИ

Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о наличии приказа ФСБ о введении запрета на выезд за пределы страны россиян, пригодных к военной службе.

"Это обычная информационная "утка", информационная диверсия, скажем так", - сказал представитель Кремля (цитата по "Интерфаксу").

О введении ограничений на выезд ранее сообщили украинские СМИ со ссылкой на Главное управление разведки министерства обороны Украины. Запрет якобы начал действовать уже с 9 января 2023 года.

Также пресс-секретарь президента прокомментировал сообщения о взятии под контроль Соледара. Он призвал подождать официальных заявлений. Говоря о продвижении российских войск на Украине, представитель Кремля заявил, что имеется положительная динамика, однако о военном успехе можно будет говорить после достижения целей СВО.

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