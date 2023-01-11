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Песков оценил возможность отправки миротворцев ООН в Карабах

12:37
  • среда
  • 11 января 2023

Миссии могут быть направлены с согласия обеих сторон

Международные миссии могут быть привлечены в регион только с согласия обеих сторон конфликта. В случае с Нагорным Карабахом на отправку туда миротворцев ООН должны согласиться как Ереван, так и Баку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"На рабочем, на различных уровнях постоянно идут контакты. Безусловно, эта тема неоднократно была на повестке дня. Но понятно, что любые миссии могут направляться только с согласия обеих сторон конфликта", - сказал представитель Кремля журналистам.

Днем ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия может инициировать в Совбезе ООН отправку в Нагорный Карабах многонациональной миссии - если сама "не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства", передает ТАСС.

10 января Пашинян объявил, что считает нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении. Маневры "Нерушимое братство" были запланированы на 2023 год.

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