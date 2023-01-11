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Открыт участок магистрали "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе"

15:03
  • среда
  • 11 января 2023

Это один из крупнейших дорожных проектов столицы

Третий участок трассы "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" открыт в среду на юге Москвы. Строительство отрезка от Боровского до Киевского шоссе завершено на год раньше. Здесь построили и реконструировали 7 километров дорог, в том числе эстакаду, тоннель, съезды и подземные переходы. В запуске движения принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

От Боровского до Киевского шоссе - третий участок важнейшей для столицы магистрали - сегодня официально открыт, и первые колонны машин двинулись по новому пути.

Автоколонну приветствует мэр Москвы. Это участок магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" сдали досрочно. И это уже повод поздравить строителей с удачным началом года.

"Мы строим на юге и юго-западе Москвы дублер МКАДа - от Варшавского шоссе до Боровского шоссе. Ранее мы запустили участок о Калужки до Киевки. Сегодня запускаем от Киевки до Боровского шоссе. В ближайшие годы будет построен участок, соединяющий эту трассу с Юго-Восточной хордой, с Бутово и Варшавкой", - отметил Собянин.

Автомагистраль "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" - один из крупнейших дорожных проектов Москвы. По сути, это дублёр МКАДа, который будет обслуживать жителей Ново-Переделкина, Солнцева, Бутова и Новой Москвы. В последние годы эти районы активно застраивались, пришло время развивать здесь и транспортную инфраструктуру.

Трасса "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе", связывающая 4 вылетные магистрали – Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе – станет важнейшей частью транспортного каркаса Новой Москвы, а также дублёром юго-западной и южной части МКАД. Длина трассы по прямому ходу - 22 с половиной километра, а общая протяжённость новых дорог с учётом всех развязок – свыше 90.

Первый участок магистрали между Киевским и Калужским шоссе открыли в августе 18-го. Трасса проходит параллельно перегону "Саларьево – Коммунарка" Сокольнической линии метро, и это стало первым опытом строительства совмещённой автотрассы и линии метро в Москве.

Второй участок от Калужского шоссе до ТПУ "Столбово" был введён в июне 2019-го. В его составе - более семи километров дорог, включая уникальное искусственное сооружение – двухкилометровый совмещенный автомобильный и метротоннель на пересечении с Калужским шоссе.

В составе этого третьего участка - новая эстакаду над Боровским шоссе, тоннель под Киевским шоссе, съезды на него же и Боровское. А еще два подземных пешеходных перехода в районе Новоорловской улицы и горнолыжного склона "Ново-Переделкино". И благодаря всей этой новой инфраструктуре у жителей Рассказовки появятся совершенно новые объездные пути.

"Допустим, если с этого места - с данного района Москвы - доехать до метро, например, "Филатов луг" и на Киевское шоссе, то данный маршрут по местным дорогам занимал, наверное, порядка 25-30 минут. В данном случае - бессветофорное движение четырехполосной магистрали позволяет проехать это все за 5-7 минут", - пояснил Фёдор Арефьев, управляющий проектом АО "ДИМ".

Вот так постепенно жители Новой Москвы будут еще ближе к центру столицы. А когда достроят два оставшихся участка до Варшавского шоссе, то новая магистраль соединится с Московским скоростным диаметром. И путь через весь мегаполис станет еще более комфортным.

Елена Сахно, Андрей Пашутин и Андрей Булычев, "ТВ Центр".

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