Вступил в силу закон о штрафе за выброс мусора из машины

Штрафы серьезные

Любителей выбрасывать мусор из машины теперь будут выявлять с помощью дорожных камер. С сегодняшнего дня в силу вступили соответствующие изменения в Кодексе об административных правонарушениях.

В первую очередь, это касается грузовиков, водители которых сбрасывают на обочину строительный и бытовой мусор. Но следить будут и за теми, кто выкидывает пакеты из окна легковых машин.

Штрафы немалые. Для граждан – до 15 тысяч рублей. А за повторное правонарушение - до 30. Для юрлиц до 50 и 100 тысяч соответственно. Что же касается водителей грузовиков, то для них суммы ещё выше - вплоть до 200 тысяч. Не исключена и конфискация транспортного средства.

Выявлять нарушителей камеры будут автоматически. И передавать данные в уполномоченные органы.

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