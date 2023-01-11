В Москве ликвидировали канал незаконной легализации иностранцев

Преступники изготавливали поддельные документы

Московские полицейские ликвидировали канал незаконной легализации иностранцев. Вышли на него после задержания одного из участников преступной группы.

Сообщники изготавливали поддельные миграционные карты, патенты для осуществления трудовой деятельности и другие документы. Продавали их гражданам азиатских государств, которые не хотели официально оформлять своё пребывание в России.

"Проведены обыски, в ходе которых изъяты компьютерная техника, средства связи, печати, штампы, паспорта иностранных граждан, миграционные документы с первичными признаками подделки и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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