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В музее Щусева проходит выставка, посвященная деревянному зодчеству

15:19
  • среда
  • 11 января 2023

Огромный вклад в спасение шедевров внес архитектор-реставратор Александр Ополовников

В столице проходит первая в этом году "Московская музейная неделя". За каждой выставочной площадкой закреплён определённый день, когда её можно посетить бесплатно. Посмотреть расписание и оформить электронный билет просто - на официальных сайтах или портале mos.ru. Главное заранее подготовиться к открытиям. Ведь красота и польза нередко скрыты и в простой доске.

Деревянные церкви - изящная и хрупкая красота. Исчезающая, если не беречь. Архитектор-реставратор Александр Ополовников полвека спасал шедевры деревянного зодчества. Познакомился с ними еще студентом. А в Великую Отечественную войну - в 1943-м, находясь в Красной армии, участвовал в экспедиции в Архангельскую область. Задача была понять, сколько и в каком состоянии сохранилось таких памятников после оккупации.

"И увидев еще раз то богатство, которое ему открылось, он в корне изменил свою жизнь и с тех пор занимался только памятниками деревянного зодчества", - рассказала Юлия Ратомская, ученый секретарь Музея архитектуры, куратор выставки "Ополовников. Реставратор русского деревянного зодчества".

Им было изучено около 300 памятников, а в восстановлении 60 он принимал непосредственное участие. Не только реставратор и архитектор, но и художник. Мастерски реконструировал древнерусские крепости и остроги. В экспедициях писал картины. Эта старинная церковь - из исчезнувшего города Зашиверск (см. видео).

"К семидесятым годам двадцатого века она одна стояла посреди всей этой северной красоты, и Ополовников своим ходом как-то туда добрался, а это примерно в районе Полярного круга, то есть это север. И сделал обмеры этой церкви", - рассказал Анатолий Оксенюк, заместитель директора Музея архитектуры им. Щусева.

Написал статью и при его участии церковь потом перевезли в Новосибирск. И появление знаменитого музея-заповедника "Кижи" - во многом тоже заслуга Ополовникова. Неслучайно вторая выставка, открывшаяся в музее Щусева, из Карелии. Польза, прочность, красота - эта формула Витрувия хорошо была известна русским крестьянам.

"Они не были архитекторами, конструкторами, инженерами, у них не было компьютеров, но при этом они могли в голове запроектировать такие сложные сооружения, как Преображенская церковь Кижского погоста", - отметила Ольга Титова, куратор выставки "Польза, прочность и красота крестьянской архитектуры".

Их инженерный расчёт и секрет прочности конструкций современные специалисты так и не раскрыли. На выставку привезли деревянные фрагменты, которые при реставрации были извлечены из памятников и по разным причинам туда не вернулись. Тем не менее, бережно хранятся. А реставраторы по ним еще и учатся. И хоть считается - топор, которым была построена Преображенская церковь, её создатель выкинул в озеро, чтобы никто красоту не повторил. Но нынешние реставраторы восстановить её стараются.

"Реставраторы, работая с объектами того или иного времени, подбирают инструмент как раз под ту эпоху, когда создавался этот памятник. Если мы реставрируем памятник семнадцатого века, то работаем инструментом, какой был в семнадцатом веке, если девятнадцатого - то инструмент девятнадцатого века", - пояснил Александр Любимцев, автор выставки "Польза, прочность и красота крестьянской архитектуры".

На протяжении столетий очарованных деревянной архитектурой было множество. И сейчас не только профессиональные реставраторы, но и энтузиасты-волонтеры не дают этому волшебству исчезнуть.

Юлия Богоманшина, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

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Выставка, посвященная деревянному зодчеству
Выставка, посвященная деревянному зодчеству
Выставка, посвященная деревянному зодчеству
Выставка, посвященная деревянному зодчеству
Выставка, посвященная деревянному зодчеству
Выставка, посвященная деревянному зодчеству
Выставка, посвященная деревянному зодчеству
Выставка, посвященная деревянному зодчеству
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