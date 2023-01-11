В музее Щусева проходит выставка, посвященная деревянному зодчеству

Огромный вклад в спасение шедевров внес архитектор-реставратор Александр Ополовников

В столице проходит первая в этом году "Московская музейная неделя". За каждой выставочной площадкой закреплён определённый день, когда её можно посетить бесплатно. Посмотреть расписание и оформить электронный билет просто - на официальных сайтах или портале mos.ru. Главное заранее подготовиться к открытиям. Ведь красота и польза нередко скрыты и в простой доске.

Деревянные церкви - изящная и хрупкая красота. Исчезающая, если не беречь. Архитектор-реставратор Александр Ополовников полвека спасал шедевры деревянного зодчества. Познакомился с ними еще студентом. А в Великую Отечественную войну - в 1943-м, находясь в Красной армии, участвовал в экспедиции в Архангельскую область. Задача была понять, сколько и в каком состоянии сохранилось таких памятников после оккупации.

"И увидев еще раз то богатство, которое ему открылось, он в корне изменил свою жизнь и с тех пор занимался только памятниками деревянного зодчества", - рассказала Юлия Ратомская, ученый секретарь Музея архитектуры, куратор выставки "Ополовников. Реставратор русского деревянного зодчества".

Им было изучено около 300 памятников, а в восстановлении 60 он принимал непосредственное участие. Не только реставратор и архитектор, но и художник. Мастерски реконструировал древнерусские крепости и остроги. В экспедициях писал картины. Эта старинная церковь - из исчезнувшего города Зашиверск (см. видео).

"К семидесятым годам двадцатого века она одна стояла посреди всей этой северной красоты, и Ополовников своим ходом как-то туда добрался, а это примерно в районе Полярного круга, то есть это север. И сделал обмеры этой церкви", - рассказал Анатолий Оксенюк, заместитель директора Музея архитектуры им. Щусева.

Написал статью и при его участии церковь потом перевезли в Новосибирск. И появление знаменитого музея-заповедника "Кижи" - во многом тоже заслуга Ополовникова. Неслучайно вторая выставка, открывшаяся в музее Щусева, из Карелии. Польза, прочность, красота - эта формула Витрувия хорошо была известна русским крестьянам.

"Они не были архитекторами, конструкторами, инженерами, у них не было компьютеров, но при этом они могли в голове запроектировать такие сложные сооружения, как Преображенская церковь Кижского погоста", - отметила Ольга Титова, куратор выставки "Польза, прочность и красота крестьянской архитектуры".

Их инженерный расчёт и секрет прочности конструкций современные специалисты так и не раскрыли. На выставку привезли деревянные фрагменты, которые при реставрации были извлечены из памятников и по разным причинам туда не вернулись. Тем не менее, бережно хранятся. А реставраторы по ним еще и учатся. И хоть считается - топор, которым была построена Преображенская церковь, её создатель выкинул в озеро, чтобы никто красоту не повторил. Но нынешние реставраторы восстановить её стараются.

"Реставраторы, работая с объектами того или иного времени, подбирают инструмент как раз под ту эпоху, когда создавался этот памятник. Если мы реставрируем памятник семнадцатого века, то работаем инструментом, какой был в семнадцатом веке, если девятнадцатого - то инструмент девятнадцатого века", - пояснил Александр Любимцев, автор выставки "Польза, прочность и красота крестьянской архитектуры".

На протяжении столетий очарованных деревянной архитектурой было множество. И сейчас не только профессиональные реставраторы, но и энтузиасты-волонтеры не дают этому волшебству исчезнуть.

Юлия Богоманшина, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

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