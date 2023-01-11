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Московский зоопарк получил около тысячи пихт и елей

15:21
  • среда
  • 11 января 2023

Хвойные деревья нужны животным

В Московском зоопарке Новый год продолжается. За праздники туда привезли около тысячи пихт и елей, сообщает "ТВ Центр".

Хвоя - в каждом вольере, причём свежая и благоухающая. Старые деревья животным не нужны. А вот живые ёлки, сосны и пихты богаты витаминами и аминокислотами, что сейчас в морозном городе зверям крайне необходимо.

Пушистые деревья - ещё и любимое зимнее развлечение для многих обитателей. Кору можно использовать как когтеточку, а с ветками - поиграть или спрятаться под ними.

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